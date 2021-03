Milano: centrodestra attacca, 'basta Area C in zona rossa, è follia' (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha deciso di mantenere attive, anche con l'avvio della zona rossa, le restrizioni di Area C per l'ingresso in città delle auto e il centrodestra insorge. "Complimenti, non c'è che dire, davvero una bella idea quella di tassare i milanesi che continueranno a doversi muovere per lavoro in nome di un ambientalismo di facciata. Mi sembra una follia", dice il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini. "Non è ammissibile – prosegue – che, nel bel mezzo di una pandemia, l'amministrazione Sala continui a tenere accese le telecamere di Area C per fare cassa a spese dei milanesi. Anche perché le auto restano tuttora il mezzo più sicuro, dato che molto spesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021), 15 mar. (Adnkronos) - Il Comune diha deciso di mantenere attive, anche con l'avvio della, le restrizioni diC per l'ingresso in città delle auto e ilinsorge. "Complimenti, non c'è che dire, davvero una bella idea quella di tassare i milanesi che continueranno a doversi muovere per lavoro in nome di un ambientalismo di facciata. Mi sembra una", dice il commissario provinciale didella Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini. "Non è ammissibile – prosegue – che, nel bel mezzo di una pandemia, l'amministrazione Sala continui a tenere accese le telecamere diC per fare cassa a spese dei milanesi. Anche perché le auto restano tuttora il mezzo più sicuro, dato che molto spesso ...

TV7Benevento : Milano: centrodestra attacca, 'basta Area C in zona rossa, è follia'... - Marco02839896 : RT @Libero_official: #Salvini in lista a Milano per battere il sindaco uscente del #Pd #Sala. Indiscreto: il centrodestra tenta il tutto pe… - marsion65 : RT @Antiogu60: Matteo Salvini 'candidato in lista'. Premio delle Minchionate del CazzaroVerde Padano!! #Minchione ???????????????????????????? Retrosce… - vincepricolo : @REN1pz @AntonellaColoru In Piemonte e Liguria c’è stata alternanza. Lombardia e Veneto sono casi di scuola: nelle… - LuigieLestelle : RT @Antiogu60: Matteo Salvini 'candidato in lista'. Premio delle Minchionate del CazzaroVerde Padano!! #Minchione ???????????????????????????? Retrosce… -