Maire Tecnimont | accordo con Agilyx per progetti di riconversione di rifiuti plastici

(Teleborsa) – Maire Tecnimont, gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, ha stretto un accordo con Agilyx AS, azienda norvegese pioniera nel riciclo avanzato della plastica post-consumo, lo sviluppo di impianti di riciclo chimico avanzato a livello mondiale. L'accordo, stretto tramite le controllate NextChem, e Agilyx Corporation, integra la tecnologia avanzata di pirolisi di Agilyx con l'esperienza di NextChem, leader nel licensing, nello sviluppo e nei servizi EPC per soluzioni di riciclo della plastica. Secondo l'accordo, NextChem sarà il partner tecnologico ed EPC di Agilyx, e insieme lavoreranno al processo di conversione dei rifiuti plastici misti in ...

