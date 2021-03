LIVE Tirreno-Adriatico | Sesta tappa in DIRETTA | 2’45” per i battistrada Deceuninck e UAE in testa al gruppo

(Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Con loro anche l’UAE Team Emirates del leader della corsa Tadej Pogacar e del velocista di punta della formazione Fernando Gaviria. 15.18-Quick Step inalin favore dell’azzurro Davide Ballerini e di Alvaro Hodeg. 15.14 3? netti di ritardo per il! 15.12 Emils Liepins passa per primo al traguardo volante di Lido di Fermo. 15.10 Nuovo passaggio sotto la linea del traguardo per la fuga. – 33 alla fine. 15.04 Ricordiamo i nomi dei sei: Simone Velasco (Gazprom Rusvelo), Jan Bakelants (Intermarché Wanty Gobert), Mads Wurtz Schmid (Israel Start-Up Nation), Nelson Oira (Movistar), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Emils Liepins (Trek-Segafredo). 14.59 Transita anche il ...

Advertising

pajarracok : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 6 ?? Lido di Fermo - km 139 ????? @simovelasco, @MadsWurtz, @Jan_Bakelants, @N… - kalakatuu : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 6 ?? Lido di Fermo - km 139 ????? @simovelasco, @MadsWurtz, @Jan_Bakelants, @N… - InfoBiker_es : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 6 ?? Lido di Fermo - km 139 ????? @simovelasco, @MadsWurtz, @Jan_Bakelants, @N… - TirrenAdriatico : ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 6 ?? Lido di Fermo - km 139 ????? @simovelasco, @MadsWurtz, @Jan_Bakelants,… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico Sesta tappa in DIRETTA: 4? per i sei battistrada. Siamo nel circuito finale - #Tirreno-Adri… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tirreno

DirettaAdriatico 2021/ Streaming video Rai: Lido di Fermo per la 6tappa Prima di Cosmi ... Risultati Serie A, classifica/ Colpaccio Napoli a San SiroI! Diretta golTutto il ciclismosu Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo!- Adriatico Problema al cambio per Pogacar: nervosismo in corsa UN ORA FA- ...S… - kubrabenelli : RT @Tiz_CyclingLive: Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 4 [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 4 [LIVE STREAM] - SpazioCiclismo : #TirrenoAdriatico Continua ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 La frazione odierna nel dettaglio: https://twitter.com/TirrenAdriatico/status/1371385684527833089 12.00 I corridori al foglio firma: https://twitter.co ...