Live non è la D’Urso, Antonella Elia: “Anche se Pietro fosse infedele, sti…” (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel corso della puntata di ieri sera di Live non è la D’Urso, domenica 14 marzo, è andato in onda il confronto tra Antonella Elia, Pietro Delle Piane e cinque agguerritissime sfere. Tutti gli sferati si sono schierati dalla parte della showgirl ed hanno provato a farle aprire gli occhi. In particolar modo, le hanno detto di smetterla di perdonare continuamente il suo uomo in quanto è un traditore seriale e lei merita molto di meglio. La risposta della protagonista, però, è apparsa spiazzante per tutti. La donna, infatti, ha detto di non dare nessun peso al tradimento. La spiazzante confessione di Antonella Elia Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno affrontato le cinque sfere a Live non è la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel corso della puntata di ieri sera dinon è la, domenica 14 marzo, è andato in onda il confronto traDelle Piane e cinque agguerritissime sfere. Tutti gli sferati si sono schierati dalla parte della showgirl ed hanno provato a farle aprire gli occhi. In particolar modo, le hanno detto di smetterla di perdonare continuamente il suo uomo in quanto è un traditore seriale e lei merita molto di meglio. La risposta della protagonista, però, è apparsa spiazzante per tutti. La donna, infatti, ha detto di non dare nessun peso al tradimento. La spiazzante confessione diDelle Piane hanno affrontato le cinque sfere anon è la ...

