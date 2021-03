La pagheremo a caro prezzo Bassetti da Porro | una sciagura chiamata AstraZeneca

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 marzo 2021) Errori su errori, E licarissimi. Matteo, in collegamento con Nicolaa Quarta Repubblica non si mostra ottimista per quanto sta accadendo nella battaglia contro il coronavirus. Nello specifico, sono le ore del caos, con l'Aifa che ha deciso di sospendere in Italia la somministrazione del siero della multinazionale anglo-svedese in attesa di avere dei dati certi sull'eventuale nesso con morti per trombosi cerebrali avvenute in Sicilia. A sconcertare è la poca trasparenza dell'industria farmaceutica e delle autorità, e il clamoroso dietrofront della stessa Agenzia italiana del farmaco, che poche ore prima aveva assicurato come non ci fosse alcun legame tra vaccino e morti sospette. Evidentemente, anche se lo stop è precauzionale, non è detto che sia così. "Qui c'è una ...