Il primo regalo per la figlia in arrivo? Meghan Markle l’ha comprato nel 2015 (Di lunedì 15 marzo 2021) Non sappiamo come si chiamerà. Ma sappiamo che ha un fratellino, una mamma e un papà che la amano già. La baby che Meghan Markle e il Principe Harry stanno aspettando ha già un regalo nella nursery. Anche se, per sfoggiarlo, dovrà aspettare qualche anno. E noi con lei… Meghan Markle, Harry, la loro Baby Sussex: tutto quello che sappiamo La Baby Sussex arriverà in estate. È stata la protagonista a sorpresa (una delle sorprese) dell’intervista a Oprah Winfrey. Oddio potevamo aspettarcelo. Il 14 febbraio, giorno degli innamorati, l’annuncio della gravidanza. Il 7 marzo, come assaggio sulla Festa della donna il giorno dopo, la rivelazione: sarà femmina! Per la Festa della mamma (il 14 marzo, in Inghilterra) lui ha postato il video qui sotto: Meghan & Archie sulla spiaggia. Appena un ... Leggi su amica (Di lunedì 15 marzo 2021) Non sappiamo come si chiamerà. Ma sappiamo che ha un fratellino, una mamma e un papà che la amano già. La baby chee il Principe Harry stanno aspettando ha già unnella nursery. Anche se, per sfoggiarlo, dovrà aspettare qualche anno. E noi con lei…, Harry, la loro Baby Sussex: tutto quello che sappiamo La Baby Sussex arriverà in estate. È stata la protagonista a sorpresa (una delle sorprese) dell’intervista a Oprah Winfrey. Oddio potevamo aspettarcelo. Il 14 febbraio, giorno degli innamorati, l’annuncio della gravidanza. Il 7 marzo, come assaggio sulla Festa della donna il giorno dopo, la rivelazione: sarà femmina! Per la Festa della mamma (il 14 marzo, in Inghilterra) lui ha postato il video qui sotto:& Archie sulla spiaggia. Appena un ...

Advertising

Andrea751201 : RT @sipjezzy: Allora. C'è un gruppo su FB chiamato 'te lo regalo se te lo vieni a prendere'. Uno posta quello che vuole regalare e la gente… - sipjezzy : Allora. C'è un gruppo su FB chiamato 'te lo regalo se te lo vieni a prendere'. Uno posta quello che vuole regalare… - blackbloc1312 : @cippiriddu Che sia dentro la porta non mi interessa , ma per lo meno che tenti di parare e si tuffi in avanti vers… - FCavalleri1965 : @MarcoTubiolo @CharlyMatt Io sto a Bologna, anche qui i costi sono alti. Il punto è che quei 3000 sono tassati ugua… - jessdeukie : primo giorno di zona rossa: ho già speso soldi per fare un regalo al mio ragazzo e lo faccio spedire a casa sua. e… -