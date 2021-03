Il manifesto del wedding di Ascom e Confesercenti: più tutele, meno sgravi fiscali (Di lunedì 15 marzo 2021) Il settore del wedding insieme per la ripartenza lancia un appello condiviso chiedendo misure chiare e linee guida per poter tornare a lavorare in sicurezza: è stato presentato in conferenza stampa online – a cui hanno partecipato anche alcuni politici bergamaschi – il manifesto del wedding con il decalogo delle proposte avanzate dagli operatori bergamaschi: un documento nel quale vengono messe in evidenza tutte le richieste del settore da sottoporre al mondo politico. Quella del wedding è infatti una filiera molto lunga che in Italia genera un indotto annuo di decine di miliardi di euro. “Anche in Bergamasca la situazione non è rosea e pur contando su poco più di mille imprese con oltre 2300 addetti, il mondo degli eventi muove un indotto di proporzioni enormi sul territorio, con circa 3 mila professionisti e oltre 5 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Il settore delinsieme per la ripartenza lancia un appello condiviso chiedendo misure chiare e linee guida per poter tornare a lavorare in sicurezza: è stato presentato in conferenza stampa online – a cui hanno partecipato anche alcuni politici bergamaschi – ildelcon il decalogo delle proposte avanzate dagli operatori bergamaschi: un documento nel quale vengono messe in evidenza tutte le richieste del settore da sottoporre al mondo politico. Quella delè infatti una filiera molto lunga che in Italia genera un indotto annuo di decine di miliardi di euro. “Anche in Bergamasca la situazione non è rosea e pur contando su poco più di mille imprese con oltre 2300 addetti, il mondo degli eventi muove un indotto di proporzioni enormi sul territorio, con circa 3 mila professionisti e oltre 5 ...

Advertising

Internazionale : Nel luglio del 1970 sui muri di Roma appare il manifesto della rivista Rivolta femminile, basato su un testo elabor… - Linkiesta : #Draghi bacchetta i partiti e comincia a parlare al paese. La prima uscita pubblica del presidente del Consiglio è… - caterinabiti : “Amiamo la non violenza (verbale e fisica)”, Manifesto delle #Sardine?? 2019. Quindi, o sono per la non violenza a… - wojak0 : RT @CiroNostro: Anche io ho contribuito alla stesura del manifesto mattonista. #MAttoNIFEST - CiroNostro : Anche io ho contribuito alla stesura del manifesto mattonista. #MAttoNIFEST -