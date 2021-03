I medici di Roma: “Lazio rosso per comportamenti irresponsabili” (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “Temevo che sarebbe successo e ci siamo arrivati. Ora paghiamo le conseguenze dei nostri comportamenti irresponsabili di 14 e di 7 giorni fa, ma anche dell’ultimo weekend…”. Commenta così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito al primo giorno di Lazio ‘rosso’. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “Temevo che sarebbe successo e ci siamo arrivati. Ora paghiamo le conseguenze dei nostri comportamenti irresponsabili di 14 e di 7 giorni fa, ma anche dell’ultimo weekend…”. Commenta così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito al primo giorno di Lazio ‘rosso’.

Advertising

gettasofia : RT @riktroiani: 'La sospensione di #Astrazeneca è un danno enorme alla campagna vaccinale. In questo modo si bloccano a #Roma e nel #Lazio… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: 'La sospensione di #Astrazeneca è un danno enorme alla campagna vaccinale. In questo modo si bloccano a #Roma e nel #Lazio… - Andyphone : RT @riktroiani: 'La sospensione di #Astrazeneca è un danno enorme alla campagna vaccinale. In questo modo si bloccano a #Roma e nel #Lazio… - lucabattanta : RT @riktroiani: 'La sospensione di #Astrazeneca è un danno enorme alla campagna vaccinale. In questo modo si bloccano a #Roma e nel #Lazio… - emiliobolles : RT @riktroiani: 'La sospensione di #Astrazeneca è un danno enorme alla campagna vaccinale. In questo modo si bloccano a #Roma e nel #Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : medici Roma AstraZeneca sospeso in Italia, regioni bloccano vaccinazioni 'In questo modo - ha aggiunto - si bloccano a Roma e nel Lazio 35 hub vaccinali tra i quali La Nuvola e l'Aeroporto di Fiumicino e oltre 2 mila medici di medicina generale'. 'Sono state bloccate con ...

Sospensione precauzionale del vaccino Astrazeneca da parte di AIFA - Milano Post Va detto che i medici rassicurano, chi ha fatto il vaccino e non ha avuto reazioni avverse, può ... - ROMA, 15 MAR - L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto ...

Covid Lazio, ordine medici Roma: "Nessun rifiuto tra vaccinatori, mancano vaccini" Adnkronos Lotta agli odori nauseabondi, ‘Aria Pulita’ organizza raccolta fondi per avvalersi di professionisti alla Città metropolitana di Roma e presso i Comuni per ottenere documentazione utile alla nostra causa, le conferenze sul tema con la partecipazione della politica nazionale e regionale, oltre che di ...

Il Lazio sospende la campagna vaccinale; niente prenotazioni e nuove vaccinazioni Sono state bloccate con effetto immediato tutte le prenotazioni fino a nuova indicazione da parte di AIFA e coloro che si sono già prenotati verranno riprogrammati dopo gli approfondimenti di AIFA ...

'In questo modo - ha aggiunto - si bloccano ae nel Lazio 35 hub vaccinali tra i quali La Nuvola e l'Aeroporto di Fiumicino e oltre 2 miladi medicina generale'. 'Sono state bloccate con ...Va detto che irassicurano, chi ha fatto il vaccino e non ha avuto reazioni avverse, può ... -, 15 MAR - L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto ...alla Città metropolitana di Roma e presso i Comuni per ottenere documentazione utile alla nostra causa, le conferenze sul tema con la partecipazione della politica nazionale e regionale, oltre che di ...Sono state bloccate con effetto immediato tutte le prenotazioni fino a nuova indicazione da parte di AIFA e coloro che si sono già prenotati verranno riprogrammati dopo gli approfondimenti di AIFA ...