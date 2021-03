Grammy: Beyoncé fa la storia, a Billie Eilish il premio più importante (Di lunedì 15 marzo 2021) Beyoncé fa storia alla 63/a edizione dei Grammy, ma è Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto infatti per la categoria... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 15 marzo 2021)faalla 63/a edizione dei, ma èad accaparrarsi ilprincipale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto infatti per la categoria...

Ultime Notizie dalla rete : Grammy Beyoncé Grammy Awards 2021: tutti gli abiti delle star Tutti i look delle star della musica alla 63esima edizione dei Grammy da Los Angeles. Da Beyoncé a Taylor Swift, scoprite cos'hanno indossato La musica non si ferma: a Los Angeles vanno in scena i Grammy Awards , con il loro consueto red carpet fatto di superstar ...

Grammy award 2021 nel segno delle donne. Beyoncé supera Alison Krauss, 28 premi. Billie Eilish, disco dell'anno Megan Thee Stallion miglior nuova artista. Harry Styles vince Best Pop Solo . - -

Tutti i look delle star della musica alla 63esima edizione deida Los Angeles. Daa Taylor Swift, scoprite cos'hanno indossato La musica non si ferma: a Los Angeles vanno in scena iAwards , con il loro consueto red carpet fatto di superstar ...Megan Thee Stallion miglior nuova artista. Harry Styles vince Best Pop Solo . - -