Gabigol arrestato e poi rilasciato | l’ex Inter in un casinò clandestino con 200 persone FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gabigol arrestato

in Brasile : era in una bisca clandestina con altre 200 persone. Tra cui c'era anche il famoso rapper MC GUI . Forse da noi non tanto celebre, ma in Brasile (e sui social) un vero ...Gabriel Barbosa , attaccante ex Inter attualmente al Flamengo e nel giro della nazionale brasiliana, meglio conosciuto con il soprannome di, è statonella giornata di ieri all'alba per aver preso parte ad una festa con circa 200 persone in un casinò clandestino nel sud di San Paolo. La notizia ha fatto il giro del ...Gabigol in una bisca clandestina con 200 persone: arrestato e poi rilasciato in Brasile, con lui c'era anche il famoso rapper MC GUI.Dopo il rilascio, Gabigol ha spiegato: “Non sono abituato ad andare al casinò, l’unica cosa alla quale gioco sono i videogames Gabigol sarebbe stato scoperto mentre si nascondeva sotto a un tavolino, ...