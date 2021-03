Esame farsa, interrogatorio Suarez: «Nedved mi contattò per primo» (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono state rese note le dichiarazioni fornite da Luis Suarez nel corso del suo interrogatorio nell’ambito delle indagini sull’Esame farsa Sono state rese note le dichiarazioni fornite da Luis Suarez nel corso del suo interrogatorio nell’ambito delle indagini sull’Esame per ottenere la cittadinanza italiana. A riportarle è Repubblica. primo CONTATTO – «Verso fine agosto, inizio settembre, ho ricevuto prima una chiamata da Nedved, poi da Paratici. All’inizio era soltanto per sapere se ero interessato alla trattativa. Dopo se n’è occupato il mio avvocato. Paratici mi disse che mi avevano contattato perché pensavano che avessi il passaporto italiano come mia moglie. Gli risposi che non lo avevo, avevo solo iniziato a fare la relativa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono state rese note le dichiarazioni fornite da Luisnel corso del suonell’ambito delle indagini sull’Sono state rese note le dichiarazioni fornite da Luisnel corso del suonell’ambito delle indagini sull’per ottenere la cittadinanza italiana. A riportarle è Repubblica.CONTATTO – «Verso fine agosto, inizio settembre, ho ricevuto prima una chiamata da, poi da Paratici. All’inizio era soltanto per sapere se ero interessato alla trattativa. Dopo se n’è occupato il mio avvocato. Paratici mi disse che mi avevano contattato perché pensavano che avessi il passaporto italiano come mia moglie. Gli risposi che non lo avevo, avevo solo iniziato a fare la relativa ...

