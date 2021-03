Da domani chiuse le Terme di Caracalla

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “In ottemperanza alle disposizioni del nuovo Decreto legge, secondo le quali il Lazio sara’ in fascia rossa a partire da oggi, i musei e gli istituti di cultura resteranno chiusi”. Lo scrive in una nota la Soprintendenza Speciale di Roma che ha disposto la chiusura delledi, oggi in riposo settimanale, a partire da. “Una chiusura necessaria, questa volta per provare finalmente a uscire dall’emergenza- dichiara Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma- Mentre guardiamo al futuro con fiducia e speranza nella campagna vaccinale, approfittiamo del periodo di stop per lavorare all’interno dei nostri luoghi di cultura, per migliorarne ancora di piu’ la fruizione da parte dei visitatori, per consolidarne la bellezza e per essere pronti a svelare qualche novita’ non appena sara’ possibile riaprire». Tutte le ...