Covid, le news. Ema: "Moderna, Pfizer e J&J efficaci contro varianti". DIRETTA (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo il responsabile della strategia vaccini dell'Ema, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo, "su duemila casi, il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace" contro la variante sudafricana. Intanto sono oltre due milioni gli italiani vaccinati con il richiamo delle due dosi, come risulta dai dati del ministero della Salute. Dieci regioni e la provincia di Trento da oggi in zona rossa, il resto in arancione. Quasi 7 milioni di studenti a casa

