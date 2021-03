Coronavirus, i dati – Oltre 15mila contagi con 176mila tamponi. Boom di ricoverati: +820 in 24 ore. Altri 354 decessi (Di lunedì 15 marzo 2021) Calano i contagi, ma anche i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, come accade sempre nel weekend. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 15.267 le persone risultate positive al virus nell’ultima giornata, 6mila in meno rispetto a ieri, a fronte di 179.015, in netto calo di quasi 95 mila rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività odierno aumenta così di o,8 punti percentuali, passando dal 7,8% di ieri all’8,5%% di oggi. Ma a colpire di più è l’alto numero dei ricoveri registrati: ben 820 in un solo giorno. Mentre si contano altre 354 vittime del Coronavirus contro le 264 di ieri, con il totale che sale così a 102.499. Il dato odierno più preoccupante è quello che riguarda però il picco di ricoveri. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, con il saldo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Calano i, ma anche ieffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, come accade sempre nel weekend. Secondo iforniti dal ministero della Salute, sono 15.267 le persone risultate positive al virus nell’ultima giornata, 6mila in meno rispetto a ieri, a fronte di 179.015, in netto calo di quasi 95 mila rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività odierno aumenta così di o,8 punti percentuali, passando dal 7,8% di ieri all’8,5%% di oggi. Ma a colpire di più è l’alto numero dei ricoveri registrati: ben 820 in un solo giorno. Mentre si contano altre 354 vittime delcontro le 264 di ieri, con il totale che sale così a 102.499. Il dato odierno più preoccupante è quello che riguarda però il picco di ricoveri. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, con il saldo ...

