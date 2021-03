Come prima, più di prima: anche Letta scambia l’ombelico del Pd per il centro del mondo (Di lunedì 15 marzo 2021) È un peccato che nell’Italia per tre quarti “zona rossa” e per l’altro (o quasi) in tinta arancione sia di fatto impossibile raccogliere umori popolari nei classici luoghi di ritrovo. Peccato perché lo avremmo fatto volentieri. Magari alla maniera di Nanni Loy, con l’aiuto di una candid camera. Ma invece di inzuppare a tradimento il cornetto nel caffellatte dell’avventore, gli avremmo chiesto un commento sullo ius soli annunciato da Enrico Letta. E poi vedere di nascosto l’effetto che fa. In mancanza, ci accontentiamo di immaginarlo, scommettendo che sarebbe stato assai diverso dall’entusiastica accoglienza riservatogli dalla stampa. L’annuncio dello ius soli lo conferma Di Letta, in questi giorni, abbiamo praticamente letto tutto: vita, pensieri, opere (poche) e parole. Pensavamo, tuttavia, che fosse immune da quel vizietto tipico della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) È un peccato che nell’Italia per tre quarti “zona rossa” e per l’altro (o quasi) in tinta arancione sia di fatto impossibile raccogliere umori popolari nei classici luoghi di ritrovo. Peccato perché lo avremmo fatto volentieri. Magari alla maniera di Nanni Loy, con l’aiuto di una candid camera. Ma invece di inzuppare a tradimento il cornetto nel caffellatte dell’avventore, gli avremmo chiesto un commento sullo ius soli annunciato da Enrico. E poi vedere di nascosto l’effetto che fa. In mancanza, ci accontentiamo di immaginarlo, scommettendo che sarebbe stato assai diverso dall’entusiastica accoglienza riservatogli dalla stampa. L’annuncio dello ius soli lo conferma Di, in questi giorni, abbiamo praticamente letto tutto: vita, pensieri, opere (poche) e parole. Pensavamo, tuttavia, che fosse immune da quel vizietto tipico della ...

Advertising

lucianinalitti : Un anno prima gridavamo “Ce la faremo” dai balconi, adesso siamo fuori come balconi. #COVID19 - Giorgiolaporta : Se muori di infarto ma hai il covid vieni conteggiato come vittima del virus; se fai il vaccino e muori dopo due or… - lucasofri : Il Giornale, come molti altri quotidiani, celebra Hagler in prima pagina. Con un’aggiunta speciale per i suoi letto… - zazoomblog : Come prima più di prima: anche Letta scambia l’ombelico del Pd per il centro del mondo - #prima #prima: #anche… - sosxdirections : comunque leonardo è proprio bono ma come ho fatto a non accorgermene prima ao -