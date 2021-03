Ciccio Sultano e le regole (di buon senso) per aprire un ristorante (Di lunedì 15 marzo 2021) Scivolare su una buccia di banana capita ma andarsela a cercare, no. È questa una delle frasi (o dei consigli) da tenere a mente che si può applicare sia nelle scelte lavorative sia nella vita pratica. Ed è una delle indicazioni chiare e spassionate dello chef bistellato Ciccio Sultano del ristorante Duomo di Ragusa Ibla (www.cicciosultano.it) nel suo nuovo Vademecum vol. 2: un volumetto (lo chef lo chiama quaderno) che è una sorta di dialogo, un insieme di regole pratiche e di «buon senso» da tener presente per chi voglia aprire un ristorante, anche durante questo periodo difficile e complicato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Scivolare su una buccia di banana capita ma andarsela a cercare, no. È questa una delle frasi (o dei consigli) da tenere a mente che si può applicare sia nelle scelte lavorative sia nella vita pratica. Ed è una delle indicazioni chiare e spassionate dello chef bistellato Ciccio Sultano del ristorante Duomo di Ragusa Ibla (www.cicciosultano.it) nel suo nuovo Vademecum vol. 2: un volumetto (lo chef lo chiama quaderno) che è una sorta di dialogo, un insieme di regole pratiche e di «buon senso» da tener presente per chi voglia aprire un ristorante, anche durante questo periodo difficile e complicato.

