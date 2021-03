Ciacciarelli | studenti con disabilità penalizzati da didattica a distanza

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Da oggi e’ ripartita la Dad () per tutti glidel Lazio. Una diretta conseguenza del provvedimento che fa partire dalla data odierna la “zona rossa” su tutto il territorio regionale.” “Tra glici sono anche i piu’ fragili, disabili o con BES (bisogni educativi speciali) per i quali dovrebbe essere garantita comunque la presenza, ma che, nella maggior parte dei casi non lo è. È chiaro che tutto cio’ finisce per penalizzarli ancor di piu’.” “La Regione Lazio deve garantire la sicurezza, dal punto di vista vaccinale, dei docenti ed anche deglipiu’ fragili, intesi come soggetti deboli. Bisogna accelerare sulle vaccinazioni al personale docente e su quelle aglidisabili o con BES, perche’ se devono stare in presenza lo devono ...