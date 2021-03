"Chi ha fatto il vaccino stia sereno" AstraZeneca, parla Pregliasco (Di lunedì 15 marzo 2021) "A questo punto credo chee valga la pena un'attenzione generalizzata sulla sicurezza del vaccino. Se, come spero e ritengo, sarà riconosciuto non colpevole proseguiremo con le inoculazioni. Ma vista l'agitazione collettiva, i dubbi e le paure meglio questo stop precauzionale che andare avanti diciamo mezzo e mezzo". Fabrizio Pegliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e membro del Cts della Lombardia, commenta con Affaritaliani.it lo stop, in via precauzionale, in tutta Italia del vaccino AstraZeneca da parte di Aifa, l'agenzia del farmaco nazionale. Chi ha già fatto il vaccino AstraZeneca deve preoccuparsi? "Assolutamente no, deve stare sereno". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 15 marzo 2021) "A questo punto credo chee valga la pena un'attenzione generalizzata sulla sicurezza del. Se, come spero e ritengo, sarà riconosciuto non colpevole proseguiremo con le inoculazioni. Ma vista l'agitazione collettiva, i dubbi e le paure meglio questo stop precauzionale che andare avanti diciamo mezzo e mezzo". Fabrizio Pegliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e membro del Cts della Lombardia, commenta con Affaritaliani.it lo stop, in via precauzionale, in tutta Italia delda parte di Aifa, l'agenzia del farmaco nazionale. Chi ha giàildeve preoccuparsi? "Assolutamente no, deve stare". Segui su affaritaliani.it

