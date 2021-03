Atp Dubai 2021, programma e ordine di gioco martedì 16 marzo con Sinner e Sonego (Di lunedì 15 marzo 2021) Il programma e l’ordine di gioco del torneo Atp Dubai 2021 per la giornata di martedì 16 marzo, con il tabellone degli Emirati che entra nel vivo con i match di secondo turno. Attesi in campo anche tre italiani, che apriranno il programma del campo 3: il primo impegnato è Lorenzo Sonego, che se la vedrà con il qualificato spagnolo Zapata Miralles. A seguire toccherà a Jannik Sinner, che fa il suo esordio nel torneo contro il kazako Bublik, poi anche a Lorenzo Giustino che sempre sul campo 3 se la vedrà con lo sloveno Bedene. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO Tra i big da sottolineare l’esordio di Denis Shapovalov e Andrey Rublev, rispettivamente numeri 3 e 2 del seeding: il canadese è opposto al tedesco Struff, mentre ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ile l’didel torneo Atpper la giornata di16, con il tabellone degli Emirati che entra nel vivo con i match di secondo turno. Attesi in campo anche tre italiani, che apriranno ildel campo 3: il primo impegnato è Lorenzo, che se la vedrà con il qualificato spagnolo Zapata Miralles. A seguire toccherà a Jannik, che fa il suo esordio nel torneo contro il kazako Bublik, poi anche a Lorenzo Giustino che sempre sul campo 3 se la vedrà con lo sloveno Bedene. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO Tra i big da sottolineare l’esordio di Denis Shapovalov e Andrey Rublev, rispettivamente numeri 3 e 2 del seeding: il canadese è opposto al tedesco Struff, mentre ...

sportface2016 : #Tennis #ATPDubai L'ordine di gioco e il programma di domani: in campo #Sonego, #Sinner e #Giustino - TennisSicilia : ??È la sesta sconfitta in sette partite per #Cecchinato nel 2021. ?? - zazoomblog : ATP Dubai: subito fuori Marco Cecchinato contro l’ex top ten Gasquet - #Dubai: #subito #fuori #Marco - federtennis : ???? #Cecchinato cede in 2 set a Gasquet: finisce 6-4 6-2 il match d'esordio nell'ATP 500 di Dubai. ????… - sportface2016 : #AtpDubai, #Cecchinato esce di scena al primo turno: tutto facile per #Gasquet -