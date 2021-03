Torino, Bergamo e Perugia: il bando per comunicare la scienza (Di domenica 14 marzo 2021) Tre importanti realtà italiane – Giovedìscienza, Bergamoscienza e FameLab – fortemente impegnate nella comunicazione della scienza, hanno deciso di unirsi e collaborare per aiutare le giovani generazioni di ricercatori a diffondere i propri studi, moltiplicare le occasioni di formazione, i palcoscenici e le attività alle quali partecipare. Senza dimenticare gli appassionati di scienza adulti e giovani, e i ragazzi delle scuole in particolare, ai quali offrire sempre più numerosi momenti di conoscenza e di approfondimento. La prima occasione per unire le forze è data dal Premio Nazionale Giovedìscienza, un importante concorso dedicato ai ricercatori under 35, giunto alla decima edizione. L’emergenza pandemica ha spinto molti cittadini, appassionati e neofiti, a partecipare a eventi, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 marzo 2021) Tre importanti realtà italiane – Giovedìe FameLab – fortemente impegnate nella comunicazione della, hanno deciso di unirsi e collaborare per aiutare le giovani generazioni di ricercatori a diffondere i propri studi, moltiplicare le occasioni di formazione, i palcoscenici e le attività alle quali partecipare. Senza dimenticare gli appassionati diadulti e giovani, e i ragazzi delle scuole in particolare, ai quali offrire sempre più numerosi momenti di conoscenza e di approfondimento. La prima occasione per unire le forze è data dal Premio Nazionale Giovedì, un importante concorso dedicato ai ricercatori under 35, giunto alla decima edizione. L’emergenza pandemica ha spinto molti cittadini, appassionati e neofiti, a partecipare a eventi, ...

