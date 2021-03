Test MotoGP: tutte le novità tecniche viste in Qatar (Di domenica 14 marzo 2021) A Test terminati, è possibile tracciare un breve bilancio delle novità tecniche introdotte dai team della MotoGP. Visto il congelamento dei motori imposto dal regolamento , i Costruttori si sono ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021) Aterminati, è possibile tracciare un breve bilancio delleintrodotte dai team della. Visto il congelamento dei motori imposto dal regolamento , i Costruttori si sono ...

Advertising

paulale01206488 : RT @gponedotcom: Sorpresa a Misano! Pirro sostituirà Davies sulla Ducati V4 di Go Eleven: Il pilota pugliese, reduce dai test in Qatar con… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Sorpresa a Misano! Pirro sostituirà Davies sulla Ducati V4 di Go Eleven: Il pilota pugliese, reduce dai test in Qatar con… - HabibieGD : RT @gponedotcom: Rossi: 'Yamaha ha lavorato in un modo intelligente ma aspettiamo la gara': 'Il bilancio di questi test è positivo, per cap… - corsedimoto : SUPERBIKE - Il collaudatore #Ducati Michele #Pirro tornerà in azione per i test #Superbike a pochi giorni di distan… - gponedotcom : Sorpresa a Misano! Pirro sostituirà Davies sulla Ducati V4 di Go Eleven: Il pilota pugliese, reduce dai test in Qat… -