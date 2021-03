Test F1, Davide Brivio: “Non sono qui per caso. Sono curioso e voglio imparare” (Di domenica 14 marzo 2021) Davide Brivio, alla sua prima esperienza in F1 iniziata coi Test in Bahrain, si confessa ai microfoni di Sky Sport F1. Entrato in questo mondo in punta di piedi e guardandosi bene intorno, la voglia di imparare da parte del direttore sportivo originario di Lecco è tanta ed ha rivelato di essere sempre stato affascinato da questo mondo. Davide Brivio: “Un pilota come Fernando è l’ideale per noi” L’ex TP di Suzuki in MotoGP ed attuale direttore sportivo di Alpine, si è mostrato eccitato ed euforico per l’inizio della sua carriera in F1. Durante i Test in Bahrain ha avuto modo di prendere confidenza col clima e le tempistiche che ruotano dietro al pazzo mondo della categoria regina a ruote scoperte, sottolineando che non si trova in Alpine per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021), alla sua prima esperienza in F1 iniziata coiin Bahrain, si confessa ai microfoni di Sky Sport F1. Entrato in questo mondo in punta di piedi e guardandosi bene intorno, la voglia dida parte del direttore sportivo originario di Lecco è tanta ed ha rivelato di essere sempre stato affascinato da questo mondo.: “Un pilota come Fernando è l’ideale per noi” L’ex TP di Suzuki in MotoGP ed attuale direttore sportivo di Alpine, si è mostrato eccitato ed euforico per l’inizio della sua carriera in F1. Durante iin Bahrain ha avuto modo di prendere confidenza col clima e le tempistiche che ruotano dietro al pazzo mondo della categoria regina a ruote scoperte, sottolineando che non si trova in Alpine per ...

