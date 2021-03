Siviglia-Real Betis: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ocampos dal primo minuto (Di domenica 14 marzo 2021) Il Siviglia ha 48 punti, ha fatto una stagione complessivamente molto buona ma ora vive un momento difficile: due sconfitte consecutive in campionato, l’eliminazione patita in Champions contro il Dortmund e soprattutto la rimonta subita dal Barcellona in Copa del Rey, che priva i ragazzi di Lopetegui della possibilità di giocarsi una finale che sembrava InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 14 marzo 2021) Ilha 48 punti, ha fatto una stagione complessivamente molto buona ma ora vive un momento difficile: due sconfitte consecutive in campionato, l’eliminazione patita in Champions contro il Dortmund e soprattutto la rimonta subita dal Barcellona in Copa del Rey, che priva i ragazzi di Lopetegui della possibilità di giocarsi una finale che sembrava InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

archdb_ : RT @FabrizioSapia: David Silva si fa male prima della mezzora e il Granada vince. Real Sociedad a -3 dal Siviglia, che ha 2 partite in men… - Max_883 : RT @FabrizioSapia: David Silva si fa male prima della mezzora e il Granada vince. Real Sociedad a -3 dal Siviglia, che ha 2 partite in men… - Falso_Nueve_IT : Qui può esserci il primo vero strappo nella lotta per la qualificazione in Champions League in Liga. Real Sociedad… - FabrizioSapia : David Silva si fa male prima della mezzora e il Granada vince. Real Sociedad a -3 dal Siviglia, che ha 2 partite i… - sportli26181512 : Liga: alle 14 LIVE Celta Vigo-Athletic, poi il Villarreal e Siviglia-Betis: Dopo le partite del venerdì e del sabat… -