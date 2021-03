Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist slalom Kranjska Gora (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo il gigante dominato da Marco Odermatt, oggi a Kranjska Gora è in programma lo slalom. L’austriaco Marco Schwarz ha il primo match point per conquistare la coppa di specialità, ma sarà una gara fondamentale anche per Alexis Pinturault, dopo che si è visto ridurre a soli 39 punti il divario tra lui e Odermatt nella generale. In casa Italia fari puntati su Alex Vinatzer, che punta a confermarsi dopo il quarto posto ai Mondiali. Di seguito il programma dello slalom di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo il gigante dominato da Marco Odermatt,è inlo. L’austriaco Marco Schwarz ha il primo match point per conquistare la coppa di specialità, ma sarà una gara fondamentale anche per Alexis Pinturault, dopo che si è visto ridurre a soli 39 punti il divario tra lui e Odermatt nella generale. In casa Italia fari puntati su Alex Vinatzer, che punta a confermarsi dopo il quarto posto ai Mondiali. Di seguito ildellodi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE ...

