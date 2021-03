Roma, c’è lesione per Mkhitaryan: out 2-3 settimane (Di domenica 14 marzo 2021) Si ferma Henrikh Mkhitaryan. L’attaccante della Roma – sottoposto questa mattina ad esami strumentali a Villa Stuart – ha riportato una lesione al polpaccio destro. L’ex Arsenal (che questa mattina si è presentato alla clinica in stampelle) sarà valutato giorno per giorno con le terapie già iniziate in questi giorni. Per Mkhitaryan si preannuncia uno stop di circa 2-3 settimane. L’armeno si era infortunato nel primo tempo del match contro lo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Si ferma Henrikh. L’attaccante della– sottoposto questa mattina ad esami strumentali a Villa Stuart – ha riportato unaal polpaccio destro. L’ex Arsenal (che questa mattina si è presentato alla clinica in stampelle) sarà valutato giorno per giorno con le terapie già iniziate in questi giorni. Persi preannuncia uno stop di circa 2-3. L’armeno si era infortunato nel primo tempo del match contro lo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. SportFace.

