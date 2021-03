Pd: Rosato, ‘bene Letta, per Iv dem interlocutore naturale’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Mi sembra che Enrico Letta dica cose normali, bene. Anche per noi è un interlocutore naturale, lo è il Pd e lo è Enrico Letta a maggior ragione. Poi ci misureremo come sempre sulle cose”. Così il presidente di Iv, Ettore Rosato, all’Adnkronos sull’intervento del neosegretario Pd, Enrico Letta, che ha detto di voler sentire nelle prossime settimane tutti i potenziali interlocutori dem, Italia Viva di Matteo Renzi compresa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Mi sembra che Enricodica cose normali, bene. Anche per noi è unnaturale, lo è il Pd e lo è Enricoa maggior ragione. Poi ci misureremo come sempre sulle cose”. Così il presidente di Iv, Ettore, all’Adnkronos sull’intervento del neosegretario Pd, Enrico, che ha detto di voler sentire nelle prossime settimane tutti i potenziali interlocutori dem, Italia Viva di Matteo Renzi compresa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

