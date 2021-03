(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "di Enrico: rispettoso di alleati e avversari,di, forte nella richiesta di cambiare il Pd (no a un partito del potere, no a un partito di correnti, largo a giovani e donne), l'Italia e l'Ue. Ci riuscirà? Un Pd rinnovato serve a tutti!". Così in un tweet il presidente di Open Fiber ed ex ministro per la Funzione pubblica, Franco

Advertising

TV7Benevento : Pd: Bassanini, 'buon discorso di Letta, ricco di idee innovative'... -

Ultime Notizie dalla rete : Bassanini buon

Il Messaggero

... later, ha dato loro tutti questi poteri. Dovrebbe essere la politica a dare l'indirizzo ... per esempio, il settore teatro con una Fondazione dove Gaetano Aronica ha iniziato unlavoro. ...... definibile storico: chi ha subìto e sofferto le carenze e inadeguatezze della riforma- ... piuttosto che per le finalità che sono, ovviamente, condivise da chiunque disenso. Come dire ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Buon discorso di Enrico Letta ... Così in un tweet il presidente di Open Fiber ed ex ministro per la Funzione pubblica, Franco Bassanini.I punti focali della riforma che sta mettendo a punto il ministro sono la necessità di competenze nuove, il focus sui dipendenti ...