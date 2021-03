(Di domenica 14 marzo 2021) "Non ho licenziato nessuno ma sulla base delle regole che ci siamo dati allora cercato di limitare i costi allora i dipendenti pubblici erano un milione in più sono andati quasi tutti in pensione ma non per Quota 100, limitiamo responsabilità". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pa, Brunetta: “Ho invitato a cena i leader sindacali. Il dialogo è importante” - pigramano : L'#Annunziata a fatto confessare al ministro Brunetta di aver invitato a cena i tre segretari confederali prima del… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta invitato

Il Friuli

...che c'è molto da fare in particolare per le tarme della formazione del personalecon buco ...o una storia di generosità e di amore alla vigilia della giornata mondiale del rene che ha......di Forza Italia haa pranzo per le 13 di oggi, nella splendida villa sull'Appia Antica appartenuta a Zeffirelli , i maggiorenti del partito. Ci saranno anche i ministri Renato, Mara ...Giocava con Falcao, Bruno Conti e Ancelotti ... Intanto cresceva la nostra amicizia, tuttora siamo in contatto, Carlo mi ha invitato anche alle sue finali di Champions da allenatore.Diretta Catanzaro Virtus Francavilla. Streaming video e tv del match valevole per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C ...