Milan-Napoli, Maldini: “Una vittoria potrebbe blindare la Champions” (Di domenica 14 marzo 2021) “La nostra recente storia ci deve far capire che il Milan ha tante facce, ma deve avere sempre lo spirito che abbiamo dimostrato nel 98% delle partite del 2020 e del 2021. A volte cambiando tanti interpreti cambia anche la qualità e si può far fatica a fare la differenza. Con una vittoria avremmo lontane le quinte, a dieci punti di distacco, e non mollare nella rincorsa all’Inter”. Lo ha detto il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, nel pre partita della sfida contro il Napoli. E sugli ottimi risultati di questa stagione: “Ibrahimovic partecipa con noi fuori dal campo, ha grande importanza per noi. La società ha lavorato bene, l’allenatore si è allineato, i giocatori giovani hanno dimostrato il loro talento. Una continuità così la si ha solo se queste tre componenti tirano da questa parte”. ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) “La nostra recente storia ci deve far capire che ilha tante facce, ma deve avere sempre lo spirito che abbiamo dimostrato nel 98% delle partite del 2020 e del 2021. A volte cambiando tanti interpreti cambia anche la qualità e si può far fatica a fare la differenza. Con unaavremmo lontane le quinte, a dieci punti di distacco, e non mollare nella rincorsa all’Inter”. Lo ha detto il direttore tecnico del, Paolo, nel pre partita della sfida contro il. E sugli ottimi risultati di questa stagione: “Ibrahimovic partecipa con noi fuori dal campo, ha grande importanza per noi. La società ha lavorato bene, l’allenatore si è allineato, i giocatori giovani hanno dimostrato il loro talento. Una continuità così la si ha solo se queste tre componenti tirano da questa parte”. ...

