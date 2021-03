Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup: programma 15 marzo, orari, tv, repliche Sky e RAI (Di domenica 14 marzo 2021) Sono state rinviate di 24 ore le prossime due regate dell’America’s Cup 2021 tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand, che si apprestano quindi ad affrontare gara-7 e gara-8 nella giornata di domani, lunedì 15 marzo. Le condizioni di vento troppo leggero (inferiore al limite minimo di 6,5 nodi per gareggiare) hanno infatti costretto gli organizzatori ad annullare i match race odierni, facendo slittare di fatto di una giornata tutto il calendario della 36ma Coppa America di vela. Situazione di punteggio sempre in parità nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), con Defender e Challenger of Record attualmente sul 3-3 dopo sei regate disputate. Ricordiamo che il confronto tra italiani e neozelandesi consiste in una serie al meglio delle 13 sfide, quindi entrambi i team si trovano in questo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Sono state rinviate di 24 ore le prossime due regate dell’Cup 2021 traPrada Pirelli ed Emirates Team New, che si apprestano quindi ad affrontare gara-7 e gara-8 nella giornata di domani, lunedì 15. Le condizioni di vento troppo leggero (inferiore al limite minimo di 6,5 nodi per gareggiare) hanno infatti costretto gli organizzatori ad annullare i match race odierni, facendo slittare di fatto di una giornata tutto il calendario della 36ma Coppa America di vela. Situazione di punteggio sempre in parità nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), con Defender e Challenger of Record attualmente sul 3-3 dopo sei regate disputate. Ricordiamo che il confronto tra italiani e neozelandesi consiste in una serie al meglio delle 13 sfide, quindi entrambi i team si trovano in questo ...

