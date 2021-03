LIVE F1 | Test Bahrain day3 in DIRETTA | Verstappen vola | Sainz 3° e Hamilton 5° Leclerc 10° e Binotto | “Migliorati rispetto al 2020”

SkySportF1 : ? SUPER PEREZ nella sessione mattutina del 3° giorno di test a Sakhir ?? Primi 4 sotto l’1.31 ? 1????? @SChecoPerez (1… - SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ?? La classifica completa della sessione mattutina dei test in Bahrain ?? Alle 13 l'inizio della sessione pomeridiana… - infoitsport : LIVE F1 | Test Bahrain day3 in DIRETTA | Verstappen si porta al comando! Leclerc 4° Sainz ed Hamilton lavorano sul… - AlbaEmilian : RT @SkySportF1: ?? La classifica finale dell’ultimo giorno di #F1Testing in Bahrain Tempi e classifica ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Test

Alla fine, sono stati spesi circa 2,5 milioni di dollari di media anche solo per garantirea ...at The Village Vanguard " Jon Batiste ? Take the Stairs " Black Violin ? Americana " Grégoire ...Si chiude la tre giorni di. Miglior tempo complessivo per Max Verstappen, unico a scendere sotto il muro dell'1:29. 16.58 - Questa la situazione dei tempi a pochi minuti dalla fine. 16.56 - Non ...MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail, i marshal stanno tentando di pulire il tracciato per permettere ai piloti di scendere in pista ...MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail. Oggi tutti punteranno a limare il record di Miller e della Ducati e ci saranno tante simulazioni gara. E' davvero l'ora dei verdetti ...