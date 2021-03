LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Sainz si concentra sul long, Hamilton e Verstappen in pista (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38: Sainz al momento su gomme C2. Sono 33 i giri consecutivi completati dallo spagnolo, ma i tempi non sono entusiasmanti. 14.36: 1’36?9 questo passaggio per Sainz che prosegue su un ritmo non esaltante. 14.34: Un po’ tutti continuano con la simulazione del passo gara, con Tsunoda che va sul ritmo dell’1’35” con gomme hard. 14.32: Intanto Sainz continua il suo long run: 26 passaggi per la SF21 di Carlos, i tempi sono ancora alti e sull’1’37”. 14.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:30.187 492 Charles LECLERC Ferrari+0.299 80 3 Lando NORRIS McLaren+0.474 56 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.641 76 5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.762 17 6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.803 121 7 Fernando ALONSO Alpine+1.025 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38:al momento su gomme C2. Sono 33 i giri consecutivi completati dallo spagnolo, ma i tempi non sono entusiasmanti. 14.36: 1’36?9 questo passaggio perche prosegue su un ritmo non esaltante. 14.34: Un po’ tutti continuano con la simulazione del passo gara, con Tsunoda che va sul ritmo dell’1’35” con gomme hard. 14.32: Intantocontinua il suorun: 26 passaggi per la SF21 di Carlos, i tempi sono ancora alti e sull’1’37”. 14.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:30.187 492 Charles LECLERC Ferrari+0.299 80 3 Lando NORRIS McLaren+0.474 56 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.641 76 5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.762 17 6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.803 121 7 Fernando ALONSO Alpine+1.025 ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Test F1 - Test Bahrain 2021, day - 3 pomeriggio: semaforo verde - DIRETTA - FormulaPassion.it [F1] " Buongiorno a tutti cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti alla diretta scritta dedicata al pomeriggio della terza e ultima giornata di test pre - stagionali del 2021 di Sakhir . ...

Test Bahrain 2021, Day - 3, mattina: Perez il più veloce Squillo di Sergio Perez nel suo ultimo turno alla guida. Il messicano della Red Bull ha chiuso davanti a tutti in 1'30"187 , precedendo Charles Leclerc e Lando Norris. La cronaca live della mattina In pochi alla ricerca del giro buono Il crono messo a segno dal messicano è un tempo molto molto buono, anche perché messo a segno non nelle migliori condizioni che può offrire l'...

Formula 1, test in Bahrain: live risultati e tempi della 3^ giornata a Sakhir Sky Sport MotoGP, LIVE - Una tempesta di sabbia blocca la terza giornata di test in Qatar MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail, i marshal stanno tentando di pulire il tracciato per permettere ai piloti di scendere in pista ...

LIVE - Test MotoGP Qatar 2, cronaca in diretta della terza giornata MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail. Oggi tutti punteranno a limare il record di Miller e della Ducati e ci saranno tante simulazioni gara. E' davvero l'ora dei verdetti ...

