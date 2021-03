Letta rianima il cacciavite

(Di domenica 14 marzo 2021) Più di Papa Francesco, evocato a proposito di “un patto generazionale per uscire da questo difficile momento”, più di Jacques Delors e una certa idea dell’Europa, più di Enrico Berlinguer citato emotivamente – già: l’importanza di chiamarsi Enrico quando sei chiamato a guidare la sinistra – se, come spesso accade, nel Pantheon c’è il senso del discorso, il nome che meglio lo riassume è quello di Romano Prodi. Non solo perché più volte nominato come “faro” ed espressione di una politica “progressista nei valori, riformista nel metodo, radicale nei comportamenti”. Ma perché l’intera relazione di Enricoè permeata di un certo spirito ulivista: la ricostruzione di una comunità, la partecipazione, l’incontro dal basso tra culture, l’alternanza, l’importanza delle “coalizioni”. Che non è nostalgia, amarcord, sguardo rivolto al passato, ma una cultura politica e un ...

Si ripresenta così, Enrico, primo segretario della storia eletto in zona rossa, con una consapevolezza che però non è ancora un'agenda, se non per grossi capi e con una buona intenzione di ...Pensai fosse opportuno leggere qualcosa di suo e piano piano mi sono tutti i suoi libri, ... grazie al cui entusiasmo poi si. Nei giovani ritroviamo una spinta creativa importante per ...Rassicurante in zona rossa: più Ulivo che lanciafiamme. Il Pd motore di Draghi con l'ambizione di guidare il centrosinistra ...