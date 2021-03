Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Inter

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 marzo 2021) Allo Stadio Olimpico Grande, oggi alle ore 15, si affronteranno, gara valida per la 27a giornata del campionato di serie A. Match che potrebbe dire tanto, in chiave salvezza per i granata chiamati a riscattare la sconfitta di Crotone, e in chiave scudetto per i nerazzurri intenzionati a continuare la loro corsa verso il tricolore. Nel Toro, inizieranno dalla panchina sia Zaza che Belotti. Nicola si affida in avanti a Verdi e Sanabria. Conte, squalifiato e sostituito in panchina da Stellini, dovendo fare a meno di Vidal e con Eriksen non al meglio, punta su Gagliardini a centrocampo al fianco di Barella e Brozovic. In avanti Lukaku e Lautaro. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-2), la probabile formazione: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Gojak, Mandragora, ...