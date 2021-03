Isola dei Famosi, altri due concorrenti entrano nel cast all'ultimo secondo! (Di domenica 14 marzo 2021) A due settimane dalla fine del Grande Fratello VIP, sta per iniziare un altro reality targato Mediaset: l'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi: da Rai a Mediaset Il format (ispirato allo statunintense “Celebrity Survivor”) è stato proposto per la prima volta in Italia dalla Rai per alcuni anni, salvo poi essere messo in archivio nel 2012. Nel 2015 è Mediaset ad acquistarne i diritti e riproporlo al pubblico italiano. Per i primi anni su Mediaset la conduzione è stata affidata ad Alessia Marcuzzi, sostituita poi da Ilary Blasi nel 2020. La moglie di Francesco Totti, di fatto, non ha mai debuttato dato che l'edizione dell'anno scorso è stata annullata a causa della minaccia COVID-19. Nonostante il virus non sia affatto scomparso 12 mesi dopo, Mediaset è riuscita a organizzare l'edizione 2021 che avrà inizio domani sera. ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 marzo 2021) A due settimane dalla fine del Grande Fratello VIP, sta per iniziare un altro reality targato Mediaset: l'dei. L'dei: da Rai a Mediaset Il format (ispirato allo statunintense “Celebrity Survivor”) è stato proposto per la prima volta in Italia dalla Rai per alcuni anni, salvo poi essere messo in archivio nel 2012. Nel 2015 è Mediaset ad acquistarne i diritti e riproporlo al pubblico italiano. Per i primi anni su Mediaset la conduzione è stata affidata ad Alessia Marcuzzi, sostituita poi da Ilary Blasi nel 2020. La moglie di Francesco Totti, di fatto, non ha mai debuttato dato che l'edizione dell'anno scorso è stata annullata a causa della minaccia COVID-19. Nonostante il virus non sia affatto scomparso 12 mesi dopo, Mediaset è riuscita a organizzare l'edizione 2021 che avrà inizio domani sera. ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - MediasetTgcom24 : Tutto pronto per 'L'Isola dei Famosi', Ilary Blasy sbarca con i suoi naufraghi: guarda chi sono #isoladeifamosi… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - nonpotetecapire : @Manuel_Real_Off Ma magari!!!!! Molto meglio dell’isola dei non famosi - gSXa3xFpvVjQZyd : RT @herlobster_: io guarderò l’isola solo per ilary frega zero dei concorrenti #Verissimo -