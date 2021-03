Hamilton: 'Non mi preoccupano i problemi sulla Mercedes W12' (Di domenica 14 marzo 2021) Poco prima di scendere in pista per la sessione pomeridiana dell'ultimo giorno di test di F1 in Bahrain, Lewis Hamilton ha parlato delle prime sensazioni sulla nuova Mercedes. L'argomento principale è ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) Poco prima di scendere in pista per la sessione pomeridiana dell'ultimo giorno di test di F1 in Bahrain, Lewisha parlato delle prime sensazioninuova. L'argomento principale è ...

Advertising

EmmeFerra : #Bottas P8 e #Hamilton ancora senza tempo. Non il top per il pilota e la squadra campione del mondo. Per la partenz… - Gazzetta_it : .@F1, @LewisHamilton: “Non mi preoccupano i problemi sulla @MercedesAMGF1 #W12” - infoitsport : F1 Test Bahrain | Mercedes, Hamilton: 'Non sono preoccupato, stiamo seguendo i nostri piani' - infoitsport : Test F1 | Hamilton: 'Il posteriore non è particolarmente buono' - B_R_U_C_E__ : Per capirci Leclerc=Inter Verstappen=Milan Hamilton=Juventus Se l'Inter è tipo quella degli scorsi anni e non può… -