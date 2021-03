Germania, in un libro 10 “storie da urlo” di donne italiane emigrate (Di domenica 14 marzo 2021) Un libro per raccontare le donne italiane in Germania nella loro quotidianità durante il lockdown, per mostrare differenze e somiglianze tra le emigrate. Si tratta di “Un urlo ci salverà – 10 storie da urlo di italiane in Germania”, progetto nato dall’incontro tra il Comites di Dortmund e l’Associazione di Promozione Sociale “donne all’ultimo grido” con il contributo del Ministero degli Esteri. Dieci donne e dieci testimonianze sulla loro vita in lockdown, la vita da madri, mogli, studentesse e lavoratrici. Le storie di 10 italiane in questo momento storico calate nel contesto tedesco, così distante da quello italiano e per altri versi così ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Unper raccontare leinnella loro quotidianità durante il lockdown, per mostrare differenze e somiglianze tra le. Si tratta di “Unci salverà – 10dadiin”, progetto nato dall’incontro tra il Comites di Dortmund e l’Associazione di Promozione Sociale “all’ultimo grido” con il contributo del Ministero degli Esteri. Diecie dieci testimonianze sulla loro vita in lockdown, la vita da madri, mogli, studentesse e lavoratrici. Ledi 10in questo momento storico calate nel contesto tedesco, così distante da quello italiano e per altri versi così ...

