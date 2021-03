F1, Max Verstappen: “Sensazioni confortanti dalla Red Bull, ma c’è ancora tanto da fare” (Di domenica 14 marzo 2021) L’olandese Max Verstappen è stato il protagonista vero e proprio dei test di F1 che si sono tenuti sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Nella prove pre-stagionali riservate alle monoposto della massima categoria dell’automobilismo l’alfiere della Red Bull ha fatto vedere una grande velocità sia in configurazione da qualifica che sul passo gara. Un segnale dell’ottimo lavoro svolto dalla scuderia di Milton Keynes e nello stesso tempo l’evidenza che Max sia super motivato per attaccare le Mercedes. L’orange, però, non vuole abbassare la guardia e sa del valore relativo dei test: “Ho avuto buone risposte dalla macchina, ma questo non significa che non si possa migliorare. Le Sensazioni alla guida sono state buone, ma c’è ancora tanto da fare“, le parole ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) L’olandese Maxè stato il protagonista vero e proprio dei test di F1 che si sono tenuti sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Nella prove pre-stagionali riservate alle monoposto della massima categoria dell’automobilismo l’alfiere della Redha fatto vedere una grande velocità sia in configurazione da qualifica che sul passo gara. Un segnale dell’ottimo lavoro svoltoscuderia di Milton Keynes e nello stesso tempo l’evidenza che Max sia super motivato per attaccare le Mercedes. L’orange, però, non vuole abbassare la guardia e sa del valore relativo dei test: “Ho avuto buone rispostemacchina, ma questo non significa che non si possa migliorare. Lealla guida sono state buone, ma c’èda“, le parole ...

