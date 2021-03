F1, Mattia Binotto: “Lavoriamo su noi stessi, abbiamo un pacchetto migliore se guardiamo alle velocità in rettilineo” (Di domenica 14 marzo 2021) Il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto, nell’ultimo giorno di test pre-stagionali di F1 in Bahrain, ha fatto un po’ il bilancio della situazione e le sue parole sono un mix tra realismo e prudenza. La Ferrari, reduce da una stagione molto difficile conclusa in sesta posizione nel Mondiale costruttori, non ha potuto per regolamento cambiare completamente un progetto che si era rivelato sbagliato. Pertanto, nelle aree di intervento, i tecnici del Cavallino Rampante hanno lavorato per cercare quantomeno di migliorare il pacchetto a propria disposizione. Da questo punto di vista, ai microfoni di Sky Sport, Binotto ha analizzato il contesto, precisando quanto l’approccio sia stato orientato alla conoscenza della nuova Rossa piuttosto che a un confronto diretto con gli altri team: “Stiamo lavorando su noi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il Team Principal della Ferrari, nell’ultimo giorno di test pre-stagionali di F1 in Bahrain, ha fatto un po’ il bilancio della situazione e le sue parole sono un mix tra realismo e prudenza. La Ferrari, reduce da una stagione molto difficile conclusa in sesta posizione nel Mondiale costruttori, non ha potuto per regolamento cambiare completamente un progetto che si era rivelato sbagliato. Pertanto, nelle aree di intervento, i tecnici del Cavallino Rampante hanno lavorato per cercare quantomeno di migliorare ila propria disposizione. Da questo punto di vista, ai microfoni di Sky Sport,ha analizzato il contesto, precisando quanto l’approccio sia stato orientato alla conoscenza della nuova Rossa piuttosto che a un confronto diretto con gli altri team: “Stiamo lavorando su noi ...

