DJURICIC | LAMPI DI GENIO

(Di domenica 14 marzo 2021) “Un altro al mio posto avrebbe smesso“. Questo raccontava, qualche mese fa, Filipche non ha mai fatto mistero delle difficoltà incontrate nel corso della propria carriera. Da astro nascente e futura promessa del calcio mondiale e acquisto più caro del Benfica a elemento misterioso alla Sampdoria, dove non giocava mai. Poi la svolta con l’incontro con quello che, nel tempo, è diventato il suo mentore: Roberto De Zerbi. L’allenatore dapprima lo chiama al Benevento e, poi, lo porta con sé al Sassuolo. I due stringono un rapporto molto stretto che, però, non evita qualche incomprensione o litigio ma sempre costruttivi. “Ho un rapporto straordinario con lui, a volte succedono casini ma l’importante è che ci vogliamo bene”, l’ammissione del talento serbo del Sassuolo. Di talento, Filip, ne ha davvero tanto. Alle volte, magari, si prende qualche pausa di troppo ...

