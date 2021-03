Alife e Piedimonte Matese protagonisti in “Clarus” Schiano | “Ora una serie televisiva”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Complice anche la pandemia, che ci ha avvicinato a posti magici e inesplorati”. Questo è l’input che ha spinto il giovane regista Michelea girare il cortometraggio “”. Un cortometraggio girato train sole 24 ore e in condizioni spesso proibitive. Un lavoro cinematografico realizzato grazie alla collaborazione di un cast di tutto rispetto, composto anche da alcuni volti noti di numerose fiction di successo, quali “L’Amica geniale” e “I bastardi di Pizzofalcone”. “L’intento è duplice, – precisa– quello di valorizzare posti come la Cattedrale (e la cripta sottostante), il Criptoportico, l’Anfiteatro, il Museo Archeologico die la cascata della Valle del Torano, meglio conosciuta come Valle ...