Agricoltura – Centinaio | impegno a sbloccare Fondo Ristorazione

(Di domenica 14 marzo 2021) – “Intervenire a sostegno delle filiere agroalimentari – dichiara il sottosegretario alle politiche agricole Gian Marcoin un comunicato – e snellire le lungaggini burocratiche che ne rallentano la ripartenza, rappresenta per me unconcreto ed irrinunciabile. Sto lavorando intensamente perle somme del, previsto nel decreto “Agosto” con un significativo budget di seicento milioni di euro e dedicato ai ristoratori che avrebbero utilizzato prodotti agroalimentari esclusivamente made in Italy. “Sono infatti tantissime le segnalazioni giunte che ci indicano la catena dei pagamenti completamente bloccata, la quale invece avrebbe dovuto essere a regime già da fine gennaio. Appare dunque comprensibile come sia prioritario accelerare i rimborsi richiesti da quasi ...