A C’è posta per te Belen Rodriguez con un vestito da urlo, Luciana Littizzetto commenta: “Capezzoli sparati” (Di domenica 14 marzo 2021) Belen Rodriguez è apparsa come una visione nello studio di C’è posta per te, che per l’ultima puntata della stagione ha visto un parterre di grandi ospiti. La modella argentina, incinta, si è mostrata avvolta da un bellissimo abito della maison N.21 con alcune trasparenze che hanno subito scatenato l’ironia di Luciana Littizzetto, anche lei ospite di Maria De Filippi. Belen Rodriguez: tutte le attenzioni a C’è posta per te L’ultima puntata di C’è posta per te ha visto Belen Rodriguez catalizzare i commenti e le opinioni dei telespettatori grazie al suo vestito. Il lungo abito color cipria, avvolgente, ha attirato gli sguardi su alcune trasparenze che mostravano il seno della ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 marzo 2021)è apparsa come una visione nello studio di C’èper te, che per l’ultima puntata della stagione ha visto un parterre di grandi ospiti. La modella argentina, incinta, si è mostrata avvolta da un bellissimo abito della maison N.21 con alcune trasparenze che hanno subito scatenato l’ironia di, anche lei ospite di Maria De Filippi.: tutte le attenzioni a C’èper te L’ultima puntata di C’èper te ha vistocatalizzare i commenti e le opinioni dei telespettatori grazie al suo. Il lungo abito color cipria, avvolgente, ha attirato gli sguardi su alcune trasparenze che mostravano il seno della ...

Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: 'C'è posta per te' chiude la stagione senza rivali, Scheri: 'Maria De Filippi illumina la programmazione di Canale 5'… - Aurelia93518221 : @Mezzorainpiu @rulajebreal @RaiTre C’è posta per te sul 3 - saintone79 : RT @fraversion: leggo commenti “buongiornissimo kaffè?” ad alto tasso di riprovazione per i capezzoli di Belén a C’è posta per te. Ma indig… - MrsHannigram : RT @alicedice987: Tullio adami da suburra a c’è posta per te #CePostaPerTe - Monica_7023 : @C_Lo_S 1. A qualcuno piace caldo 2. Notting Hill 3. C'è posta per te -

