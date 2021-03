Vaccino Astrazeneca, Cavalieri (Ema): “Efficace e sicuro” (Di sabato 13 marzo 2021) Il Vaccino anti Covid di Astrazeneca, di cui un lotto è stato ritirato in Italia, è “Efficace e sicuro” secondo Marco Cavalieri, responsabile della strategia vaccini dell’Ema. “Il nostro comitato di farmacovigilanza ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo Vaccino, inclusi gli eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari, stiamo parlando di un numero di casi inferiore a quelli che ci saremmo aspettati se le campagne vaccinali non fossero in corso, nella popolazione in generale”, dice Cavalieri a Sky Tg24. Cavalieri sottolinea poi che “essendo casi molto rari non sono stati ancora discussi nel dettaglio, prima di far questo è impossibile concludere. Ad oggi quello che ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Ilanti Covid di, di cui un lotto è stato ritirato in Italia, è “” secondo Marco, responsabile della strategia vaccini dell’Ema. “Il nostro comitato di farmacovigilanza ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo, inclusi gli eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari, stiamo parlando di un numero di casi inferiore a quelli che ci saremmo aspettati se le campagne vaccinali non fossero in corso, nella popolazione in generale”, dicea Sky Tg24.sottolinea poi che “essendo casi molto rari non sono stati ancora discussi nel dettaglio, prima di far questo è impossibile concludere. Ad oggi quello che ci ...

