UFFICIALE – Napoli, i convocati di Gattuso per il big-match di San Siro contro il Milan (Di sabato 13 marzo 2021) Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha ufficializzato la lista dei convocati per la gara di campionato contro il Milan Il Napoli ha reso noto la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 marzo 2021) Rino, allenatore del, ha ufficializzato la lista deiper la gara di campionatoilIlha reso noto la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

juventusfc : 7 aprile: la nuova data di #JuveNapoli - NCN_it : #UFFICIALE – I #CONVOCATI DI #GATTUSO PER MILANO: ASSENTI #LOZANO E #MANOLAS #MilanNapoli - NCN_it : #UFFICIALE – SSC #NAPOLI COMUNICA: «TUTTI NEGATIVI I #TAMPONI EFFETTUATI STAMATTINA» #SSCNapoli - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Napoli, i convocati per il Milan: fuori Rrahman… - sportli26181512 : Napoli, i convocati di Gattuso per la gara con il Milan: Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha diramato la lista… -