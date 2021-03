Test Bahrain 2021, ecco chi ha girato di più nei primi due giorni (Di sabato 13 marzo 2021) Un Antonio Giovinazzi instancabile nella seconda giornata di prove. Il pugliese, con i 125 passaggi di oggi, è diventato il più attivo dei primi due giorni in Bahrain, anche se il suo lavoro finisce ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021) Un Antonio Giovinazzi instancabile nella seconda giornata di prove. Il pugliese, con i 125 passaggi di oggi, è diventato il più attivo deiduein, anche se il suo lavoro finisce ...

Advertising

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez in pista: bandiera rossa a un'ora e 15 minuti dal termine della seconda giornata di tes… - autosprint : Test #Bahrain 2021, #Mekies: 'Prime prove sulla prestazione per la SF21' ?? - fisco24_info : Test Bahrain: Vettel il più veloce, Leclerc sesto: Nella seconda giornata in evidenza Gasly e Stroll -