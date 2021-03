Stellantis - Elkann: "Per Alfa e Lancia più opportunità e investimenti" (Di sabato 13 marzo 2021) Il gruppo Stellantis garantisce maggiori opportunità rispetto al passato per i marchi automobilistici italiani, a partire dall'Alfa Romeo e dalla Lancia. Ne è convinto il presidente John Elkann, intervistato da Bruno Vespa durante una puntata del programma "Porta a Porta" dedicata alla figura dell'Avvocato Gianni Agnelli, di cui oggi ricorre il centenario della nascita. Torino è centrale. "Torino - ha spiegato Elkann - è una parte molto importante del gruppo. Torino come componente di un gruppo più grande ha maggiori possibilità. Lo si è visto in modo palpabile con alcuni marchi come Alfa Romeo e Lancia, su cui non abbiamo potuto investire come avremmo voluto negli ultimi anni. In questo nuovo gruppo ci sono opportunità per questi ... Leggi su quattroruote (Di sabato 13 marzo 2021) Il gruppogarantisce maggioririspetto al passato per i marchi automobilistici italiani, a partire dall'Romeo e dalla. Ne è convinto il presidente John, intervistato da Bruno Vespa durante una puntata del programma "Porta a Porta" dedicata alla figura dell'Avvocato Gianni Agnelli, di cui oggi ricorre il centenario della nascita. Torino è centrale. "Torino - ha spiegato- è una parte molto importante del gruppo. Torino come componente di un gruppo più grande ha maggiori possibilità. Lo si è visto in modo palpabile con alcuni marchi comeRomeo e, su cui non abbiamo potuto investire come avremmo voluto negli ultimi anni. In questo nuovo gruppo ci sonoper questi ...

