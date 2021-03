Sono 26.824 i nuovi casi di Coronavirus e 317 i morti nelle ultime 24 ore. Il tasso al 7%. In forte crescita ricoveri, terapie intensive e attualmente positivi (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 26.062 i nuovi casi Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 26.824 di ieri (sabato scorso erano 23.641), a fronte di 372.944 tamponi, tremila più di venerdì. Il tasso di positività in lieve calo dal 7,3% scende al 7 di oggi. I decessi Sono 317 (ieri 380), per un totale di 101.881 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue il trend di forte crescita dei ricoveri: i pazienti nelle terapie intensive Sono 2.982 (+68) con 270 ingressi del giorno, i degenti nei reparti ordinari Sono 24.153 (+497). I guariti Sono 14.970 in più. In ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 marzo 2021)26.062 iregistrati in Italia24 ore, in calo rispetto ai 26.824 di ieri (sabato scorso erano 23.641), a fronte di 372.944 tamponi, tremila più di venerdì. Ildità in lieve calo dal 7,3% scende al 7 di oggi. I decessi317 (ieri 380), per un totale di 101.881 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue il trend didei: i pazienti2.982 (+68) con 270 ingressi del giorno, i degenti nei reparti ordinari24.153 (+497). I guariti14.970 in più. In ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, ancora in aumento i positivi: sono 26.824, le vittime sono 380 #ANSA - fcolarieti : Sono 26.824 i nuovi casi di Coronavirus e 317 i morti nelle ultime 24 ore. Il tasso al 7%. In forte crescita ricove… - fainformazione : Covid al 13 marzo 2021: sono ormai di nuovo 3mila i ricoverati nelle terapie intensive Sono 26.062 (ieri erano sta… - fainfocronaca : Covid al 13 marzo 2021: sono ormai di nuovo 3mila i ricoverati nelle terapie intensive Sono 26.062 (ieri erano sta… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Sono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.824) a fronte di 372.944 tamponi effe… -