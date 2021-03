Sondaggio Piepoli: due elettori dem su tre delusi dal partito. Letta segretario Pd piace solo al 9% (Di sabato 13 marzo 2021) A dar retta all’ultimo Sondaggio dell’Istituto Piepoli, gli elettori dem sono ormai ai livelli cinematografici di un film di Pedro Almodovar. Sull’orlo di una crisi di nervi. È quanto emerge da una rilevazione realizzata tra l’8 e il 9 marzo. Le dimissioni di Nicola Zingaretti sono state considerate necessarie per la maggioranza degli elettori dem (55%). Non solo: per il 62% tra gli elettori del Pd la colpa è stata dello stesso partito democratico. Il Sondaggio tra gli elettori di tutti i partiti ha invece visto il 52% degli italiani favorevole alle dimissioni di Zingaretti. Per il 55% del campione, poi, le dimissioni sono avvenute per colpa del Pd (percentuale che sale al 62% tra gli elettori ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) A dar retta all’ultimodell’Istituto, glidem sono ormai ai livelli cinematografici di un film di Pedro Almodovar. Sull’orlo di una crisi di nervi. È quanto emerge da una rilevazione realizzata tra l’8 e il 9 marzo. Le dimissioni di Nicola Zingaretti sono state considerate necessarie per la maggioranza deglidem (55%). Non: per il 62% tra glidel Pd la colpa è stata dello stessodemocratico. Iltra glidi tutti i partiti ha invece visto il 52% degli italiani favorevole alle dimissioni di Zingaretti. Per il 55% del campione, poi, le dimissioni sono avvenute per colpa del Pd (percentuale che sale al 62% tra gli...

