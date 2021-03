Somma Vesuviana, arriva il rilevatore gentile di velocità (Di sabato 13 marzo 2021) “A Somma Vesuviana arriva il rilevatore “gentile” di velocità. Due le particolarità: alimentato con energia pulita e ringrazia l’automobilista quando rispetta le norme, dunque quando viaggia nei limiti di velocità. Lo abbiamo installato lungo un asse viario estremamente importante quale quello della Circumvallazione che collega da una parte Somma Vesuviana a Sant’Anastasia e dall’altra Somma Vesuviana ad Ottaviano congiungendosi con le rispettive strade interne. Sembra una banalità, ma è un’azione semplice che riesce a creare un dialogo costruttivo tra il cittadino e le istituzioni. La stessa parola “grazie” è scomparsa quasi dall’uso comune ed invece la fretta e la velocità non devono ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 marzo 2021) “Ail” di. Due le particolarità: alimentato con energia pulita e ringrazia l’automobilista quando rispetta le norme, dunque quando viaggia nei limiti di. Lo abbiamo installato lungo un asse viario estremamente importante quale quello della Circumvallazione che collega da una partea Sant’Anastasia e dall’altraad Ottaviano congiungendosi con le rispettive strade interne. Sembra una banalità, ma è un’azione semplice che riesce a creare un dialogo costruttivo tra il cittadino e le istituzioni. La stessa parola “grazie” è scomparsa quasi dall’uso comune ed invece la fretta e lanon devono ...

